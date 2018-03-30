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5 asker şehit!

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.