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5 asker şehit!

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında görevlilerden bilgi aldı. Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden şehit ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bugün 09:08 TSİ - Asayiş

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