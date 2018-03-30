Kocaelispor'dan farklı bir maç bileti

31Mart Cumartesi günü saat 15:00'te İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanacak olan Kocaelispor - Cizrespormüsabakasının biletleri, Perşembe veCuma günü aşağıdaki bilet satış noktalarında, Cumartesigünü ise saat 13:00’ten itibaren stadyumdaki bilet gişelerinde satılığa çıkacaktır.
BİLET SATIŞ NOKTALARI:
1- Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası Belsa Plaza2- Kocaelispor Kulüp Binası Fuar içi3- Görkemspor Mağazası Alemdar Cad.4- Kartepe Sportif Köseköy Işıklar
BİLET FİYATLARI:
Misafir Tribün Bilet: 5 TLDeniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 5 TLMaraton Tribünü Bilet: 5 TLNumaralı B Tribün Bilet: 10 TLNumaralı A Tribün Bilet: 20 TLVIP Tribün Bilet: 50 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz