Kocaelispor'dan farklı bir maç bileti

31Mart Cumartesi günü saat 15:00'te İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanacak olan Kocaelispor - Cizrespormüsabakasının biletleri, Perşembe veCuma günü aşağıdaki bilet satış noktalarında, Cumartesigünü ise saat 13:00’ten itibaren stadyumdaki bilet gişelerinde satılığa çıkacaktır.

BİLET SATIŞ NOKTALARI:

1- Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası Belsa Plaza2- Kocaelispor Kulüp Binası Fuar içi3- Görkemspor Mağazası Alemdar Cad.4- Kartepe Sportif Köseköy Işıklar

BİLET FİYATLARI:

Misafir Tribün Bilet: 5 TLDeniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 5 TLMaraton Tribünü Bilet: 5 TLNumaralı B Tribün Bilet: 10 TLNumaralı A Tribün Bilet: 20 TLVIP Tribün Bilet: 50 TL