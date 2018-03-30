Hırsızlık şebekesi çökertildi

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Darıca ve Gebze'de meydana gelen ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan, otomobilleri çalan hırsızlarla ilgili araştırma başlattı. 21 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasındaki 12 hırsızlık olayları incelenerek, güvenlik kameraları kayıtlarından hırsızların kimlikleri belirlendi. Darıca polisinin İstanbul Ümraniye'de düzenlediği operasyonla Ü.Ç. (21), K.V. (19), M.Y. (28), S.A.(31) ve M.K. (22) gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.