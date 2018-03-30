Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Darıca ve Gebze'de meydana gelen ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan, otomobilleri çalan hırsızlarla ilgili araştırma başlattı. 21 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasındaki 12 hırsızlık olayları incelenerek, güvenlik kameraları kayıtlarından hırsızların kimlikleri belirlendi. Darıca polisinin İstanbul Ümraniye'de düzenlediği operasyonla Ü.Ç. (21), K.V. (19), M.Y. (28), S.A.(31) ve M.K. (22) gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 09:59 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:00 TSİ )
Hırsızlık şebekesi çökertildi
Darıca ve Gebze'de, ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan, otomobilleri çalan 7 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi. 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz