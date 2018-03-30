160 hanenin durak sorununu bir kulak kabartın!

İzmit Erenler Mahallesi’ne bağlı Akçakoca semt sakinlerinin “durak” şikayeti uzun süredir dikkate alınmıyor. Muhtarlığa defalarca kez izah edilmesine, imza toplanmasına karşın henüz bir girişiminde bulunulmadı. Semt sakinlerinden B. M. gazetemizi arayarak durumu bir de bize anlattı.

SAATTE BİR KEZ GEÇİYOR

Bilindiği üzere İzmit’in merkezine çok yakın olan Akçakoca’ya 51, 52, 53 numaralı otobüs hatları gitmekte… Akçakoca ile Kent Konut arasında kalan A2, A3, ve A4 bloklarında ikamet eden 160 hane otobüse binebilmek için yokuş yukarı uzun bir yol gitmek zorunda kalıyor. Bunun sebebi ise 3 bloğun önündeki duraktan geçen 52 numaralı hattın saatte 1 defa geçmesi…

MUHTARLIĞA TALEP DE BULUNULDU

Blok sakinleri, 51 veya 53 numaraların da “Akçakoca 1. Durağından” geçmesini istiyor. Erenler Mahallesi Muhtarlığına sıkıntının izah edildiğini ifade eden B. M., “Koskoca Büyükşehir’de yaşıyoruz. Bir isteğimiz var o da yerine getirilmiyor. Yağmurda çamurda yaşlı insanın halinin düşünün bir… İnsanız biz en iyisine layığız… Bu arabalardan faydalanamıyoruz” şeklinde konuştu.