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160 hanenin durak sorununu bir kulak kabartın!

Erenler Mahallesi’ne bağlı Akçakoca’da ikamet eden yaklaşık 160 hanenin durak problemi çözüme kavuşturulmuyor. İmza toplanması, sıkıntının muhtarlığa izah edilmesine karşın henüz bir çalışma yapılmadı.

İzmit Erenler Mahallesi’ne bağlı Akçakoca semt sakinlerinin “durak” şikayeti uzun süredir dikkate alınmıyor. Muhtarlığa defalarca kez izah edilmesine, imza toplanmasına karşın henüz bir girişiminde bulunulmadı. Semt sakinlerinden B. M. gazetemizi arayarak durumu bir de bize anlattı.

SAATTE BİR KEZ GEÇİYOR

Bilindiği üzere İzmit’in merkezine çok yakın olan Akçakoca’ya 51, 52, 53 numaralı otobüs hatları gitmekte… Akçakoca ile Kent Konut arasında kalan A2, A3, ve A4 bloklarında ikamet eden 160 hane otobüse binebilmek için yokuş yukarı uzun bir yol gitmek zorunda kalıyor. Bunun sebebi ise 3 bloğun önündeki duraktan geçen 52 numaralı hattın saatte 1 defa geçmesi…

MUHTARLIĞA TALEP DE BULUNULDU

Blok sakinleri, 51 veya 53 numaraların da “Akçakoca 1. Durağından” geçmesini istiyor. Erenler Mahallesi Muhtarlığına sıkıntının izah edildiğini ifade eden B. M., “Koskoca Büyükşehir’de yaşıyoruz. Bir isteğimiz var o da yerine getirilmiyor. Yağmurda çamurda yaşlı insanın halinin düşünün bir… İnsanız biz en iyisine layığız… Bu arabalardan faydalanamıyoruz” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

(2)
02

Adfs - Haberde otobüs geçsin diyor zaten neyini anlamadım arkadaşım

Yanıtla . 0Beğen 30 Mart 10:23
01

Sadun - vatandaş durak istemiyor ki araç güzergah larinin değiştirilmesi ve saatlerinin ayarlanmasını istiyor

Yanıtla . 0Beğen 30 Mart 10:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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