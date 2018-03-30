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Bunu yapan firmaya en ağır ceza!

Yenimahalle’de yola beton döken ve tüm uyarılara rağmen yolu temizlemeyen inşaat firmasına 9 bin lira ceza kesildi.

Şehirdeki oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olan İzmit Zabıtası, Yenimahalle’de çevreyi kirleten firmaya acımadı. Zabıta yetkilileri, bir inşaat firmasının beton mikserinin mahallede 7 farklı noktaya beton döktüğünün tespit edildiğini belirterek “ çevre kirliliğine neden olan firmaya yolu temizlemesi konusunda uyarıda bulunduk. Buna rağmen uyarıyı dikkate almayan firma hakkında Kabahatler Kanunu’na istinaden yasal işlem yapıldı” dediler.

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