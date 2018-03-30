Şehirdeki oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olan İzmit Zabıtası, Yenimahalle’de çevreyi kirleten firmaya acımadı. Zabıta yetkilileri, bir inşaat firmasının beton mikserinin mahallede 7 farklı noktaya beton döktüğünün tespit edildiğini belirterek “ çevre kirliliğine neden olan firmaya yolu temizlemesi konusunda uyarıda bulunduk. Buna rağmen uyarıyı dikkate almayan firma hakkında Kabahatler Kanunu’na istinaden yasal işlem yapıldı” dediler.
Bugün 10:24 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
Bunu yapan firmaya en ağır ceza!
Yenimahalle’de yola beton döken ve tüm uyarılara rağmen yolu temizlemeyen inşaat firmasına 9 bin lira ceza kesildi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 10:24 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz