Cumhurbaşkanının ismini misafir listesine yazdı, kulüpten kovuldu!

Darıca Gençler Birliği’nde çok ilginç bir olay yaşandı. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Darıca Gençlerbirliği oyuncusu Emre Hasan Balcı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın isimlerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı sonrası, futbolcunun kulüp ile ilişiği kesildi.

"RESMEN DALGA GEÇMİŞTİR"

Darıca GB Başkanı Mücahit Vural yaptığı açıklamada “Her futbol kulübünde olduğu gibi futbolcu yakınlarının tribünde ayakta kalmaması ve maçı izlemesi için kendilerinden yazılı isim listeleri isteriz. Yine aynı şeyi yaptık. Futbolcularımızdan Emre Hasan Balcı kendisinden istediğimiz listeye ‘Binali Yıldırım, Recep Tayip Erdoğan, Aydemir Akbaş, Şahik K., Fatih Akyel’ isimlerini yazmıştır. Devlet büyüklerimizle pornocuları yan yana getirerek resmen dalga geçmiştir. Bugün itibariyle kendisiyle ilişiğimiz kesilmiştir” dedi.