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Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!

TBMM’de görüşülen KDV yasa tasarısında söz alan CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Çayırova Belediyesinin imar usulsüzlükleri ve yolsuzluklara ilişkin iddiaları belgeleri ile Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar’

Türkiye’nin en çok göç alan ilçelerinden olan Çayırova’nın son zamanlarda usulsüzlükler ve yolsuzluklarla anıldığına dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar’ın sadece 2017 yılında imar değişikliği ile 15 tane tapu sahibi olduğunu söyledi.

2017'DEN BU YANA 15 TANE TAPU SAHİBİ OLMUŞ

Akar sözlerini şöyle sürdürdü "Refik Tartar adına kayıtlı çok sayıda tapu olduğu görülüyor. Bu da doğal, olabilir, herkes mal mülk edinebilir. Yalnız, Refik Tartar'ın bu çok sayıda mal mülk edinimlerinden sadece 15 tanesi 2017 yılında ve bu 5'inci Bölge'deki imar değişikliğinden sonra yapılmış. 'Belgeniz var mı?' diye. Evet, belge elimde. Bakmak isteyen bütün arkadaşlar tapu kayıtlarını elimde görebilirler.Burada da bitmiyor. Nasıl yapıyorlar, onu bir kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi, 5 Nolu Bölgede bu arkadaş gidiyor, ufak ufak, 3 metrekare, 5 metrekare, 50 metrekare yerler alıyor. Bu yerleri daha sonra eder olarak veya kentin içinde daha önemli olduğunu kabul ettiğimiz yerlere taşıyorlar imar değişikliğiyle ve o yerlerin hepsi de belediye hisseli, belediyenin payı var. Sonra, bu belediye payı bu arkadaşa satılıyor, bu başkan yardımcısına satılıyor ve bu başkan yardımcısı böyle birçok mal ediniyor" dedi. Başkan Yardımcısı Refik Tartar’ın sadece aylık 41 bin TL taksit ödediğini söyledi.

AİLE ŞİRKETİ GİBİ ÇALIŞMIŞLAR

Akar, özel kalem müdürünün de Kocaeli'de hiçbir vergi ve sicil kaydı olmadan encümen kararı ile belediyeden 2.147 metrekare arazi ve bu belediye payını 700 TL'den alarak metrekaresi 5.000 TL’den yaklaşık 8 milyon TL kazanç sağladığını söyledi. İddialarına devam eden Akar, özel kalem müdürünün eniştesinin de aynı yöntemlerle kazanç sağladığının altını çizerek ortağının da yine Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar’ın olduğunu söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANINA ÇAĞRI

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya seslenen Akar şunları belirtti: "Şimdi buradan İçişleri Bakanına sesleniyorum. Hani yargının karar verdiği hâlde bizim belediye başkanlarımızı görevden alan, belediye başkan yardımcılarımızı görevden alan İçişleri Bakanına sesleniyorum, Başbakan'a sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, bir de cumhuriyet savcılarına sesleniyorum. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğum konuşma bir ihbardır. Bu ihbarı değerlendirmeleri gerekiyor. Biz de başvuracağız hukuksal anlamda ama cumhuriyet savcılarına, hani bizim hakkımızda sürekli fezleke hazırlayan cumhuriyet savcılarına sesleniyorum, bu yolsuzluğu görmelerini diliyorum"

Bugün 11:09 TSİ - Siyaset

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