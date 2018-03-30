Malçok, düzenlediği basın toplantısında, şehir içi ulaşımda öğrenci tarifesine 2 dönemdir zam yapılmadığını, öğrencilerin yol mesafesine ücretlerini nakit olarak ödediğini kaydetti.KocaeliValiliği,KocaeliBüyükşehir Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ileKocaeliŞehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası arasında geçen haftaimzalanan protokol ileöğrencilere ve indirimli yolcularaşehir içi ulaşımda yüzde 28 destek sağlanacağını hatırlatan Malçok,şunları kaydetti:

"KENT KART ÇIKARIN"

"Bu protokol kapsamında Kent Kartı olan öğrencilerin zam farkıKocaeliBüyükşehir Belediyesi tarafından ödenecektir. Bu farkın belli olması için öğrenciler Kent Kart'a dönmelidir. Öğrencinin Kent Kartı okunmadığında tam ücret alınacaktır. Çünkü fark hesapları Kent Kart üzerinde hesaplanacaktır. Bundan dolayı ilçemizde bulunan tüm öğrenciler Kent Kart'a dönmelidir. Bu sadece Gölcük değil tüm ilçelerimizde geçerlidir."