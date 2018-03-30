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2018 Şampiyonu 7. Boru Ortaokulu

2017-12018 sezonu, Kocaeli Okullar Arası Yıldız Erkekler 2.Lig Futbol Ligi sonuçlandı. Rakibini 3-1 yenen Şirintepe 7.Boru şampiyon olurken, ikinciliği 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu elde etti.

Final maçı Mehmet Ali Kağıtçı’da oynandı. Nefesleri kesen maçı, Şirintepe 7.Boru Ortaokulu, rakibi 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nu 3-1 yendi, şampiyon oldu. 7.Boru Ortaokulu taraftarları ve sporcuları ile yöneticileri, maç sonrası sahaya indi, şampiyonluğu takımla birlikte kutladı, Mehmet Ali Kağıtçı yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Bu yıl ikincilikle yetinen ve umutlarını gelecek yıla bırakan 75. Yıl Cumhuriyet ile üçüncü olan Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu ve dördüncü olan Kuruçeşme Fatma Seher Ortaokulu bir arada fotoğraf çektirerek, büyüklerine de örnek oldu.

3’ÜNCÜLÜK MAÇI NEFES KESTİ

Günün ilk maçı üçüncülük dördüncülük maçıydı. Şehit Öğretmen Erkan Aydın ile Kuruçeşme Fatma Seher Ortaokulu takımları karşı karşıya geldi. Çekişme içinde geçen maçı, Erkan Aydın Ortaokulu 2-1 kazandı. Yaklaşık 20 gün süren ve 8 takımın iki grup üzerinden oynadığı maçlar sonrasında ilk dörde giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan üçüncülük ve final maçı sonrası ödül törenine geçildi. Dördüncü olan, Kuruçeşme Fatma Seher kupa ve madalyalarını, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı Amiri Osman Kılıç ve Saha Komiseri Kenan Yavuz verdi. Üçüncü olan Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu’na ise kupa ve madalyalarını, 7. Boru Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yüksel Çalkuç ve okul spor sekreteri Mustafa Kürkan verdi. İkinci olan 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’na kupa ve madalyalarını okul müdürü Tamer Terzi takdim etti. Şampiyon olan Şirintepe 7. Boru Ortaokulu’na ise kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut ve okul spor sorumlusu Erhan Okur birlikte verdi.

75 YIL CUMHURİYET O.O.: 1 ŞİRİNTEPE 7 BORU O.O.: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Hanifi Dumlu ***

75 YIL CUMHURİYET O.O.: Oğuz **, Efe **, Yiğit ***, Ali ** (Yusuf **), Hasan ***, Melih **, Tolga **, Talha ***

ŞİRİNTEPE 7 BOR O.O.: Ali ***, Umut ***, Feridun ***, Kürşat ***, Talha ***, Erenay ***, Ege ***, Y.Emre ***

GOLLER: Talha (1)(75 Yıl Cumhuriyet), Taha (1), Erenay (1), Y.Emre (1) (Şirintepe 7.Boru)

Ş.Ö ERKAN AYDIN O.O.: 2 KURUÇEŞME FATMA SEHER O.O.: 1

STAT: M. Ali Kağıtçı

HAKEM: Tolga Türksever ***

Ş.Ö ERKAN AYDIN O.O.: Mert ***, Kutay ***, Diyar ***, Tuncer ****, Baran ***, Rojhat ***, İlker ***, İsrafil ***

KURUÇEŞME FATMA SEHER O.O.: Burak ***, Furkan ** (Ömürcan **), Baran **, Ahmet Melih **, Harun ** (Emrecan ***), Emirhan **, Onur Yiğit **, Mertcan **

GOLLER: Tuncer (2) (Ş.Ö. Erkan Aydın), Emrecan (1) (K.Çeşme Fatma Seher)

Bugün 11:44 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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