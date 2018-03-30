Ligde mücadele eden takımlarımızdan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, yarın Ankara Şeker Spor Kulübü ile İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakalar saat 11.00’de başlayacak.
Bugün 11:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Güreş ziyafeti kaçmaz
Türkiye Güreş 1. Ligi müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor.
Bugün 11:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz