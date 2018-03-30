Gençler ve Ümitler Şehit Emre Kaan Arlı Tekvando Şampiyonası yarın gerçekleşiyor. Derince Spor Salonu’ndaki müsabakalar saat 10.00’da başlayacak ve tek günde sona erecek.
Bugün 11:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:52 TSİ )
Tekvandocular yarın Şehit E.K.Arlı için!
Gençler ve Ümitler Şehit Emre Kaan Arlı Tekvando Şampiyonası yarın gerçekleşiyor.
Bugün 11:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz