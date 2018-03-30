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Tekvandocular yarın Şehit E.K.Arlı için!

Gençler ve Ümitler Şehit Emre Kaan Arlı Tekvando Şampiyonası yarın gerçekleşiyor.

Gençler ve Ümitler Şehit Emre Kaan Arlı Tekvando Şampiyonası yarın gerçekleşiyor. Derince Spor Salonu’ndaki müsabakalar saat 10.00’da başlayacak ve tek günde sona erecek.

Bugün 11:49 TSİ - Spor

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