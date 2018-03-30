Kocaeli Kulüpler Satranç Müsabakaları, yarın Yahyakaptan Mahallesi’ndeki İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Satranç İl Temsilciliği Salonu’ndaki müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.
Bugün 12:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
Satranççılarımız Yahyakaptan’da
Kocaeli Kulüpler Satranç Müsabakaları, yarın Yahyakaptan Mahallesi’ndeki İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
Bugün 12:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz