Okul Sporları Gençler Tenis Grup Müsabakaları yarın İzmit Tenis Kulübü kortlarında yapılacak. 9’da başlayacak müsabakalar geç saatlere kadar devam edecek. Değişik illerin gençleri, yoğun bir mücadele verecek.
Bugün 12:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Tenis grup maçları İTK’da!
Okul Sporları Gençler Tenis Grup Müsabakaları yarın İzmit Tenis Kulübü kortlarında yapılacak.
Bugün 12:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz