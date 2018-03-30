Masa Tenisi Büyükler Süper Lig Müsabakaları, Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Okulun spor salonundaki müsabakalar geç saate kadar devam edecek ve tek günde tamamlanacak.
Bugün 12:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:26 TSİ )
Masa tenisi Süper Lig GYTÜ’de…
Masa Tenisi Büyükler Süper Lig Müsabakaları, yarın Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek.
Bugün 12:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz