Sualtı Sporları Büyükler Mono Palet Türkiye Yüzme Yarışmaları, yarın Gebze Spor Salonu’nda düzenlenecek. 9.00’da başlayacak müsabakalar akyam saatlerine kadar devam edecek ve adeta nefesleri kesecek.
Bugün 12:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
Sualtı’nda müthiş kapışma var…
Sualtı Sporları Büyükler Mono Palet Türkiye Yüzme Yarışmaları, yarın Gebze Spor Salonu’nda düzenlenecek.
Bugün 12:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz