Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:30 TSİ )

Dünya güreşinin kalbi Kocaeli’de atıyor!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Yıldızlar Güreş Zafer Turnuvası start aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, turnuvaya katılan sporcuların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği ve Gebze Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği 21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası'na Türkiye, Romanya, Arjantin, İtalya, İsveç, Macaristan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan 350 sporcu katılıyor. Gebze Spor Salonu'nda başlayan 21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası, Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek. Serbest, grekoromen ve bayanlar kategorisinde yapılan turnuva, öte yandan 23-29 Nisan tarihleri arasında Ukrayna-Kiev'de yapılacak Yıldızlar Güreş Avrupa Şampiyonası'nın provası niteliği taşıyor. Ülkeler Gebze'deki turnuva sonucunda kendi milli takımlarını oluşturacak.

AYDIN: GÜÇLÜ ÜLKELER VAR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, açılışta yaptığı açıklamada şunları söyledi: Gerçekten çok güçlü ülkeler var. Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan gibi güreşte söz sahibi ülkeler var. Tabi bu sporcularımız Türk sporunun ve Türk güreşinin geleceği. İnşallah bunlar 2024 ve 2028'de ülkemizi temsil edecek sporcular. Hedefimiz olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek. Güreş bizim ata sporumuz. Türk spor tarihine baktığımız zaman en çok başarı elde ettiğimiz spor güreş. Ayrıca güreş Türk sporunun lokomotifi.

“ÇITAYI HAYLİ YÜKSELTTİK”

Göreve geldiğimiz zaman güreşin çıtasını oldukça yükselttik. Önümüzde 2018 Avrupa Şampiyonası var. 2018 Dünya Şampiyonası var. 2018 Avrupa Şampiyonası Ukrayna'da. Biraz zor bir şampiyona olacak. Biz bunları hep biliyoruz ve görüyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah hem Avrupa'dan, hem de dünyadan başarı ile çıkacağımıza inanıyorum. Tabi ki nihai hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatlarıdır. Tokyo'da da dünyanın en güçlü güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz ve ülkemizi başarı ile temsil etmek istiyoruz.

Bugün 12:27 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor'dan farklı bir maç bileti mask
Kocaelispor'dan farklı bir maç bileti
Akademi Lise Başakşehir’de mask
Akademi Lise Başakşehir’de
Darıca’da 23 Nisan coşkusu erken başladı mask
Darıca’da 23 Nisan coşkusu erken başladı
Bir turnuva da Gölcük’te… mask
Bir turnuva da Gölcük’te…
Kırıkhanspor-Darıca G.B. mask
Kırıkhanspor-Darıca G.B.
Atatürk Spor salonu basketbolcu dolu! mask
Atatürk Spor salonu basketbolcu dolu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...

GALERİ

Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL