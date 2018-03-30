Ataevler Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvanın kura çekiminde, sporun dostlukları ve dayanışmayı artıran önemine dikkat çekildi. Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Düzenlenen bu turnuva ile Kartepe Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. Yoğun mesailerimiz arasında bu turnuva sayesinde bir araya gelerek spor yapma fırsatı buluyoruz” açıklamasında bulunarak, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Bugün 12:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:30 TSİ )
Kartepe’de futbol şöleni
Kartepe Belediyesi’nin birimler arası dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği “Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası 2018” gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarla başladı.
Bugün 12:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz