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Kartepe’de futbol şöleni

Kartepe Belediyesi’nin birimler arası dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği “Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası 2018” gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarla başladı.

Ataevler Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvanın kura çekiminde, sporun dostlukları ve dayanışmayı artıran önemine dikkat çekildi. Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Düzenlenen bu turnuva ile Kartepe Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. Yoğun mesailerimiz arasında bu turnuva sayesinde bir araya gelerek spor yapma fırsatı buluyoruz” açıklamasında bulunarak, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Bugün 12:29 TSİ - Spor

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