Başkan Erdoğan Şentürk’e onur ziyareti

Kulüp binasında konuklarını ağırlayan Şentürk “Ziyaretlerinden dolayı sporcularımıza, velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Onların almış oldukları başarılar bizleri çok fazla mutlu ediyor. Aslında çalışmalarımızın karşılığını başarı olarak kulübümüze geri dönüyor. Alt yapılarımız da çok sayıda sporcumuz bulunmakta. İleride içlerinden ilimiz adına büyük futbolcular çıkmasını temenni ediyorum” dedi.

PLAKET HEDİYE ETTİ

Antrenör Cafer Çelikyılmaz ise “Öncelikle başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Alt yapılarda kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Antalya da düzenlenen futbol turnuvasında 20 takım arasından 6. Olarak büyük bir başarıya imza attık. Umarım ileride daha da güzel işler yapacağız” dedi. Ziyarette futbolcular başkan Erdoğan Şentürk’e plaket hediye etti.