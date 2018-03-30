Turnuva maçları Yıldız erkekler, yıldız kızlar, küçük erkekler olmak üzere üç kategoride oynanıyor. Müsabakalar resmi hakemler tarafından yönetiliyor. Turnuvada; yıldız erkekler kategorisinde, 8 okul, yıldız kızlar kategorisinde 6 okul, küçük erkekler kategorisinde 11 okul takımı olmak üzere, toplam 25 Okul takımı mücadele ediyor. Futbol Turnuvası 20 Nisan 2018 tarihinde oynanacak maçlar sonunda yapılacak ödül töreniyle son bulacak.
Bugün 12:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:42 TSİ )
Bir turnuva da Gölcük’te…
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı, Gölcük’te Öğrenci Olmak Projesi kapsamında, Gölcük Belediye Başkanlığı, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, küçükler ve yıldızlar kategorisinde düzenlenen futbol turnuvası, Kavaklı Stadı’nda oynanan maçlarla başladı.
Bugün 12:39 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz