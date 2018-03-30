Bir turnuva da Gölcük’te…

Turnuva maçları Yıldız erkekler, yıldız kızlar, küçük erkekler olmak üzere üç kategoride oynanıyor. Müsabakalar resmi hakemler tarafından yönetiliyor. Turnuvada; yıldız erkekler kategorisinde, 8 okul, yıldız kızlar kategorisinde 6 okul, küçük erkekler kategorisinde 11 okul takımı olmak üzere, toplam 25 Okul takımı mücadele ediyor. Futbol Turnuvası 20 Nisan 2018 tarihinde oynanacak maçlar sonunda yapılacak ödül töreniyle son bulacak.