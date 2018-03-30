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Darıca’da 23 Nisan coşkusu erken başladı

Darıca Belediyesi, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Egemenlik Kupası Turnuvaları başladı.

Futbol, voleybol, basketbol, atletizm, yüzme, badminton ve kort tenisi olmak üzere 7 ayrı branşta devam eden müsabakalarda, öğrenciler kıyasıya mücadele ediyor.

NENEHATUN’DA FUTBOL

Nenehatun Tesisleri'nde erkek - kız futbol müsabakalarıyla başlayan turnuva, Darıca Belediyesi Spor Salonu'nda voleybol-basketbol müsabakalarının yanı sıra, Nene Hatun Tesisleri’nde küçükler futbol maçları ile devam ediyor. 20 okuldan toplamda 980 öğrencinin mücadele ettiği organizasyondaki müsabakalar, önceki yıllarda olduğu gibi, yine çekişmeye sahne oluyor. Müsabakalarda dereceye giren öğrencilerin ödül ve madalyaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilçe protokolü tarafından verilecek.

Bugün 12:41 TSİ - Spor

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