ÇDF Aşık Şenlik’te 3. hafta geride kaldı

Çıldır Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 11’nci kez tekrarlanan, 1853 - 1913 yılları arasında yaşayan ünlü halk ozanı Âşık Şenlik anısına düzenlenen futbol turnuvasında ilk hafta maçlarında 14 gol kaydedilmiş, ikinci hafta maçlarında bu sayı 26’ya yükselmişti. Üçüncü hafta maçlarında toplam gol sayısı geçen haftaya oranla yarı yarıya azalıp, 13’e kadar geriledi, ama üç maçta hayli çekişmeli geçti. Gölebakan, Öncül’ü; Karakale, Saymalı’yı 3-1 mağlup etti. Günün en kritik maçında ise Gölbelen,Taşdeğirmen’i 3-2 mağlup ederek, üçüncü haftayı da puan kayıpsız ve maç fazlasıyla grubun zirvesinde tamamladı. Akkiraz fikstür gereği haftayı bay geçerken maç eksiğiyle, liderlikten ikinciliğe geriledi.

3.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

Gölebakan – Öncül : 3 - 1

Gölbelen – Taşdeğir. : 3 - 2

Saymalı – Karakale : 1 - 3

Akkiraz Köyü BAY

4.HAFTA – 1 Nisan Pazar:

13.00 Akkiraz Köyü – Karakale

14.00 Taşdeğirmen – Saymalı

15.00 Öncül Köyü – Gölbelen

Gölebakan Köyü – BAY