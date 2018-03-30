Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki İzmit Belediye-Bodrum Kırçiçeği maçının da oynanacağı yarın, alt yapı erkekler liglerinde iki maç var. Saat 18.45’te U-16 Erkekler Ligi 2.Küme A Grubu’nda İzmitspor ile İzmit Belediyespor kozlarını paylaşacak. Hemen ardından saat 20.15’te U-18 Ligi 2.Küme A Grubu’na dahil maçta, İzmit Basketbol İhtisas ile Yeni Hisareyn takımları karşı karşıya gelecek.
Bugün 12:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:45 TSİ )
Atatürk Spor salonu basketbolcu dolu!
İzmit Atatürk Spor Salonu yükünü almış durumda.
Bugün 12:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz