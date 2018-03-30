Atatürk Spor salonu basketbolcu dolu!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki İzmit Belediye-Bodrum Kırçiçeği maçının da oynanacağı yarın, alt yapı erkekler liglerinde iki maç var. Saat 18.45’te U-16 Erkekler Ligi 2.Küme A Grubu’nda İzmitspor ile İzmit Belediyespor kozlarını paylaşacak. Hemen ardından saat 20.15’te U-18 Ligi 2.Küme A Grubu’na dahil maçta, İzmit Basketbol İhtisas ile Yeni Hisareyn takımları karşı karşıya gelecek.