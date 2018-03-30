Voleybolcular yine Hasan Gemici’de

2 erkek, 2 kız maçı gündemde yer alıyor.
Program şöyle…
11.00 Kız C Körfez G. A - D.Dere
12.30 Kız B Yenikent A - Derince GH.
14.00 Erkek Y.Kaptan - Derince GH.
15.30 Erkek Körfez GB - Kocaeli GH.
Kocaeli Midi Voleybol Ligi’nde yarın erkekler ve kızlara ait 4 maç oynanacak.
2 erkek, 2 kız maçı gündemde yer alıyor.
11.00 Kız C Körfez G. A - D.Dere
12.30 Kız B Yenikent A - Derince GH.
14.00 Erkek Y.Kaptan - Derince GH.
15.30 Erkek Körfez GB - Kocaeli GH.
Bugün 12:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz