Akademi Lise Başakşehir’de

Milli Takımların hazırlık maçları dolayısıyla lige ara verilen dönemde İstanbul Başakşehir’de bulunan futbol tesisini yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler, Medipol Başakşehir’in Avrupa’da ve 4 büyükler karşısında nasıl bu kadar başarılı olduklarını bir kez daha anlamış oldu.