Milli Takımların hazırlık maçları dolayısıyla lige ara verilen dönemde İstanbul Başakşehir’de bulunan futbol tesisini yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler, Medipol Başakşehir’in Avrupa’da ve 4 büyükler karşısında nasıl bu kadar başarılı olduklarını bir kez daha anlamış oldu.
Bugün 12:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:49 TSİ )
Akademi Lise Başakşehir’de
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören Akademi Lise öğrencileri, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir Spor Kulübü’nün tesislerini ziyaret etti.
Bugün 12:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz