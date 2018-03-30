Kırıkhanspor-Darıca G.B.

Sarı Yeşilliler zorlu maç için dün Hatay’da kampa girdi. Maç yarın 13.30’da başlayacak. Maçı Burak Taşkınsoy yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ali Uğurtan Demirtaş ve Barış Çiçeksoyu üstlenecek. Ligin diğer iki maçında ise 1461 Trabzon ile Erok ve Anadolu Bağcılar ile Ankara Demirspor karşılaşacak. Bu iki maç ise 15.00’te başlayacak. Gruptaki diğer temsilcimiz Gölcükspor’un maçı ise yarın Turgutlu ile deplasmanda…