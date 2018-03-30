KOÇ-DER farkındalık etkinlikleri başlıyor

Nisan ayı Otizm Farkındalık Ayı tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizde de etkinliklerle geçirilecek. Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği, 2 Nisan’da başlayacak etkinlikleri 7 Mayıs’a kadar sürdürecek. Etkinlikler ile ilgili bilgilendirme toplantısını MEG Yemek’te açıklayan Dernek Başkanı İlkin Kılıçarslan ve Yönetim kurulu üyeleri etkinliklerde farkındalık yaratmak için tüm Kocaelileri davet etti.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEĞİZ

KOÇDER Başkanı İlkin Kılıçarslan düzenlediği toplantıda şu ifadelere yer verdi: “Nisan ayı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Otizm Farkındalık Ayı olarak değerlendirilmekte ve bu ay içerisinde Otizm konusunda toplumun bilgilendirilmesi, otizmli bireyler ve ailelerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi, yaşamın içinde onlarında olduğu gerçeğinin vurgulanması açısından farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetler, seminerler ve çeşitli etkinliklerle değerlendirilmektedir. KOÇ-DER (Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği) Ailesi olarak bizlerde Nisan ayında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle Otizmli bireylerin toplumun içinde varoluşlarına, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için ve toplumda farkındalığın arttırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

KOÇ-DER ETKİNLİK TAKVİMİ

Konuşmalarına devam eden Kılıçarslan, “2 Nisan Pazartesi saat 11’de KOÇDER yönetimi olarak Kültür Tepesi Atatürk Heykeline çelenk konulacak. Daha sonra saat 12:30 ile 13:30 arası Sabri Yalım Parkında toplanılacak basın bildirisi okunup bando eşliğinde geleneksel Otizm farkındalığı şenliğimiz yapılacaktır. 16 Nisan 2018 Pazartesi Vinsan Tesislerinde bulunan KOÇDER Yaşam Merkezimizde saat 10:30 ile 12:00 arasında Özel Eğitim Uzmanı tarafından Otizmli ailelere beslenme ile ilgili seminer yapılacaktır. 18 Nisan 2018 Çarşamba İzmit Belediyesi tarafından otizmin farkındalığı için saat 14:00 da İzmit belediyesinin önünde otizmli çocuklara müzik eğlencesi yapılacaktır. 19 Nisan 2018 Perşembe Fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezinde Saat 18:00 ile 20:00 arası Özel Eğitim Uzmanı Tuğba Taşkın Eser hocanın sunumuyla Otizmli Bireylerde Davranış Problemleri ve Çözümü konulu semineri olacaktır 25 Nisan Çarşamba Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği olarak otizmli bireylerin sosyal yaşam kalitelerinin arttırılması için Merkez Bankasının yanında bulunan Tanyıldız Düğün Salonunda saat 13:00 ile 17:00 arası canlı müzik eşliğinde yemekli çay etkinliği yapılacaktır” şeklinde konuştu.

SDKM’DE GÖSTERİ YAPILACAK

29 Nisan Pazar Saat 12:00 da Gebze, İzmit, Gölcük olmak üzere tüm Woswos kulüplerinin bir araya gelerek KOÇDER yaşam merkezinde buluşulacaktır. Buradan otizmli çocuklarımızın katılımıyla konvoy halinde Otizmin farkındalığı adına arabalar süslenerek Şehir turu atılacaktır. 04 Mayıs Cuma İzmit Belediyesi ve KOÇDER işbirliği ile Saat 14:00 da İzmit Belediyesi 9. Kattaki Meclis salonunda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzman Dr. Hasan Önal’ın sunumuyla Otizm de yeni fikirler konulu seminer yapılacaktır. 07 Mayıs Pazartesi Yahya Kaptanda bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Saat 19:30 ile 21:00 arası otizmli çocuklarımızın fırsat verildiğinde neleri yapabileceğini göstermek adına KOÇDER otizmli çocuklar gösterisi yapılacaktır” ifaelerinde bulundu.