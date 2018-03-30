Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:07 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:04 TSİ )

Subaya 6 yıl 3 ay ceza!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bylock adlı şifreli haberleşme programı kullandığı iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılaması devam eden tutuksuz sanık Ömer Faruk Peköz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı bylock adlı programı kullandığı iddia edilen Peköz bugün Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan Ömer Faruk Peköz yaptığı savunmada, "Bylock konusunda hata olduğunu düşünüyorum. Bylock listelerinin güvenilir olmadığını ve çelişkili olduğunu düşünüyorum. Benim hakkımda birçok askeri personel hakkında çıkan arama kaydı da çıkmadı" diyerek beraatini talep etti.
Sanık ve avukatının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Ömer Faruk Peköz'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, karar kesinleşinceye kadar adli kontol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.

Bugün 13:07 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Hırsız kurşunu hastaneye düşürdü! mask
Hırsız kurşunu hastaneye düşürdü!
Yunusu tüfekle vurmuşlar! mask
Yunusu tüfekle vurmuşlar!
Kaygan yolda feci kaza! Sürücü ağır yaralandı... mask
Kaygan yolda feci kaza! Sürücü ağır yaralandı...
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı! mask
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...

GALERİ

Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL