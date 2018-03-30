Subaya 6 yıl 3 ay ceza!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılaması devam eden tutuksuz sanık Ömer Faruk Peköz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı bylock adlı programı kullandığı iddia edilen Peköz bugün Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan Ömer Faruk Peköz yaptığı savunmada, "Bylock konusunda hata olduğunu düşünüyorum. Bylock listelerinin güvenilir olmadığını ve çelişkili olduğunu düşünüyorum. Benim hakkımda birçok askeri personel hakkında çıkan arama kaydı da çıkmadı" diyerek beraatini talep etti.

Sanık ve avukatının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Ömer Faruk Peköz'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, karar kesinleşinceye kadar adli kontol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.