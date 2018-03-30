İzmit’te 3 geri dönüşüm konteyneri daha yakıldı

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen geri dönüşüm konteynerlerinden 3’ü daha yanarak kullanılamaz hale geldi. Bilinçsiz kullanım ya da kasıt yüzünden 3 geri dönüşüm konteynere daha hurdaya çıkarken, İzmit Belediyesi açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Kağıt, karton gibi geri dönüşümü mümkün atıklar için şehrin çeşitli yerlerine konulan konteynırlara çöp, yanıcı ve delici atıklar atıldığını belirten İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Defalarca geri dönüşüm konteynırlarına başka atık atılmaması konusunda uyarılar yapıyoruz. Buna rağmen bazı kişiler ya kasıtlı olarak ya da bilmeyerek çöp konteynerlerine atılacak atıkları buralara atıyorlar. Geri dönüşüm konteynerleri hiçbir zaman çöp konteyneri değildir. Bir ay içinde geri dönüşüm konteyneri, yanıcı madde atıldığı için kullanılamaz hale geldi” dediler.