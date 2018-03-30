Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:15 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:16 TSİ )

İzmit’te 3 geri dönüşüm konteyneri daha yakıldı

İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı bölgelerine yerleştirilen 3 geri dönüşüm konteyneri yakılarak kullanılamaz hale geldi.

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen geri dönüşüm konteynerlerinden 3’ü daha yanarak kullanılamaz hale geldi. Bilinçsiz kullanım ya da kasıt yüzünden 3 geri dönüşüm konteynere daha hurdaya çıkarken, İzmit Belediyesi açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Kağıt, karton gibi geri dönüşümü mümkün atıklar için şehrin çeşitli yerlerine konulan konteynırlara çöp, yanıcı ve delici atıklar atıldığını belirten İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Defalarca geri dönüşüm konteynırlarına başka atık atılmaması konusunda uyarılar yapıyoruz. Buna rağmen bazı kişiler ya kasıtlı olarak ya da bilmeyerek çöp konteynerlerine atılacak atıkları buralara atıyorlar. Geri dönüşüm konteynerleri hiçbir zaman çöp konteyneri değildir. Bir ay içinde geri dönüşüm konteyneri, yanıcı madde atıldığı için kullanılamaz hale geldi” dediler.

Bugün 13:15 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı mask
Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı
Cuma Karavar'ın kar sevinci! mask
Cuma Karavar'ın kar sevinci!
Subaya 6 yıl 3 ay ceza! mask
Subaya 6 yıl 3 ay ceza!
İzmit’te 3 geri dönüşüm konteyneri daha yakıldı mask
İzmit’te 3 geri dönüşüm konteyneri daha yakıldı
Hacıoğlu’na tebrik ziyareti mask
Hacıoğlu’na tebrik ziyareti
CHP Darıca’dan İYİ Parti’ye ziyaret mask
CHP Darıca’dan İYİ Parti’ye ziyaret
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...

GALERİ

Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL