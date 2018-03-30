KTO’dan büyük başarı

Hizmet kalitesini Avrupa standartlarına taşıyan Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) 5 yıldızlı A sınıfı akreditasyon sertifikası aldığı bildirildi. Odadan yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 13. dönem sertifika töreninin Ankara’da gerçekleştirildiği belirtildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

BAŞARI TESCİLLENDİ

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, akreditasyon yenileme denetimini başarıyla tamamlayan Körfez Ticaret Odası’nın, TOBB’un “5 yıldızlı A sınıfı borsalar” kategorisinde ilk sırada yer aldığı aktarıldı. Türkiye’nin çeşitli ilerinden gelen oda ve borsa yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen 13. dönem akreditasyon sertifika töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.

“HİZMET KALİTESİ YÜKSEK”

Hisarcıklıoğlu, “Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında Londra’daki, Paris’teki, Berlin’deki oda ve borsaların seviyelerine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalarımız da minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar’’ diye konuştu.

TÜFENKCİ DE KUTLADI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise törende yaptığı konuşmada, akredite olan oda ve borsaları kutlayarak başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende 5 yıldızlı hizmet standardını yakalayan Körfez Ticaret Odası’na A sınıfı akreditasyon sertifikası, Bakan Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete tarafından verildi.

“BU BAŞARI HEPİMİZİN”

13. dönem akreditasyon sertifika törenine ilişkin açıklama yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ise, “Yapılan çalışmalar neticesinde bizim A seviyesine çıkmamız çok önemliydi. Bu başarı yönetim kurulu, meclis üyelerimiz, komitelerimiz, personelimiz ve üyelerimizin başarısıdır. Bu süreçte odamızın bir kurum olarak Türkiye’de emsali olan odalar içerisinde en üst kategoride hizmet standardına kavuşması hepimizin gururudur’’ dedi.

ODA YÖNETİMİ KATILDI

Törene Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Şenol, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Genç, Fatih Uykun, Fatih Fidan, meclis üyesi Hamza Küpeli, genel sekreter Kenan Mintaş ve oda personeli katıldı.