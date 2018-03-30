Kocaeli’de uzun zamandır taksicilerin zam talebi vardı. Taksicilerin bu talebi ile ilgili bugün yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıktı. 3 lira olan açılış ücreti 3,5 liraya çıkartıldı. Ancak 2 kilometreye kadar olan mesafeye giden vatandaşlar 9,5 lira ödeme yapacak. 2 kilometre geçtikten sonra taksicinin açılış ücreti olan 3,5 lira da eklenerek her bir kilometrede 3 lira yazacak.Zamlı tarifenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belli değil.
Bugün 13:28 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:09 TSİ )
Taksi ücretlerine zam geldi!
Kocaeli’de uzun zamandır taksicilerin zam talebi vardı. Taksicilerin bu talebi ile ilgili bugün yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıktı.
Bugün 13:28 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz