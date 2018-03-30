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Bugün 13:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:09 TSİ )

Taksi ücretlerine zam geldi!

Kocaeli’de uzun zamandır taksicilerin zam talebi vardı. Taksicilerin bu talebi ile ilgili bugün yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıktı.

Kocaeli’de uzun zamandır taksicilerin zam talebi vardı. Taksicilerin bu talebi ile ilgili bugün yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıktı. 3 lira olan açılış ücreti 3,5 liraya çıkartıldı. Ancak 2 kilometreye kadar olan mesafeye giden vatandaşlar 9,5 lira ödeme yapacak. 2 kilometre geçtikten sonra taksicinin açılış ücreti olan 3,5 lira da eklenerek her bir kilometrede 3 lira yazacak.Zamlı tarifenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belli değil.

Bugün 13:28 TSİ - Ekonomi

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