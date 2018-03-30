Taksi ücretlerine zam geldi!

Kocaeli’de uzun zamandır taksicilerin zam talebi vardı. Taksicilerin bu talebi ile ilgili bugün yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıktı. 3 lira olan açılış ücreti 3,5 liraya çıkartıldı. Ancak 2 kilometreye kadar olan mesafeye giden vatandaşlar 9,5 lira ödeme yapacak. 2 kilometre geçtikten sonra taksicinin açılış ücreti olan 3,5 lira da eklenerek her bir kilometrede 3 lira yazacak.Zamlı tarifenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belli değil.