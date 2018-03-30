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KSO’nun hizmet kalitesi tescillendi

TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında çalışmalarını devam ettiren ve 2002'den beri akredite olan Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO), Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle akreditasyon sertifikasını yenilediği bildirildi.

Konu hakkında açıklama yapan oda başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kalite ve müşteri odaklı hizmet anlayışı benimsediklerini dile getirdi.

“HİZMET KALİTESİ ARTIRILMALI”

KSO’nun EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Kalite Ödülü’nü kazanan tek oda olduğunu aktaran Zeytinoğlu, ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde oda ve borsaların öneminin giderek arttığını ifade etti. Zeytinoğlu, odaların hizmet kalitesinin artırılmasının da zorunlu olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

KALABALIK KATILIM

“KSO, TOBB’dan 2002’de aldığı akreditasyon belgesi ile kalitesini tescillemiş, bürokrasiden uzak, şeffaf ve sorumlu bir yönetim anlayışı ile güçlü kontrol mekanizmalarına sahip olarak hizmet kalitesini giderek artırmıştır. Kocaeli Sanayi Odası açık stratejik hedefleri, profesyonel yönetim anlayışı üyelerinin haklarını korumaya, bölge iş dünyasına hizmet etmeye odaklanmıştır.” Bu arada oda adına ödül törenine KSO Genel Sekreteri Memet B. Turabi, genel sekreter yardımcısı Elif Bilgisu, kalite ve çevre uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu, İK Uzmanı Aydın Kılınç ve iletişim hizmetleri sorumlusu Sema Altın katıldı.

Bugün 13:44 TSİ - Ekonomi

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