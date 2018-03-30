Anadolu Aslanları’ndan KOTO ziyareti

Kocaeli iş dünyası ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği buluşmada KOTO seçimleri de ele alındı.

SEÇİMLER DE KONUŞULDU

Ülke ekonomisinin; üretim üzerine şekillenmesinin ardından art niyetli girişimlerin zararından korunacağının altı çizilen görüşmede ülkemizin ihracattaki lokomotif kenti olan Kocaeli ekonomisinin daha da gelişmesi için hayata geçirilebilecek projelerin de değerlendirmesi yapıldı. Bu arada 3 Nisan’da yapılacak olan KOTO komite seçimlerinin sonuçlarının da hayırlı olması dilendi.