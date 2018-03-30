Anadolu Aslanları’ndan KOTO ziyareti

Kocaeli iş dünyası ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği buluşmada KOTO seçimleri de ele alındı.
SEÇİMLER DE KONUŞULDU
Ülke ekonomisinin; üretim üzerine şekillenmesinin ardından art niyetli girişimlerin zararından korunacağının altı çizilen görüşmede ülkemizin ihracattaki lokomotif kenti olan Kocaeli ekonomisinin daha da gelişmesi için hayata geçirilebilecek projelerin de değerlendirmesi yapıldı. Bu arada 3 Nisan’da yapılacak olan KOTO komite seçimlerinin sonuçlarının da hayırlı olması dilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz