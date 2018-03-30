Hacıoğlu’na tebrik ziyareti

Gerçekleşen kutlama ziyaretinde konsey başkanı Adnan Uyar’ın yanı sıra, genel sekreter Gültekin Görüm, Engelliler Meclisi Başkanı Nesrin Atar ve Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay da hazır bulundu.

“EMLAK SEKTÖRÜ ÖNEMLİ”

Oda başkanı Alpay Hacıoğlu ve yönetimini tebrik eden konsey başkanı Adnan Uyar, “İlimizdeki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalar ile sürekli iletişim halindeyiz. Kentimizin aldığı göç nedeniyle ilimizdeki emlak konusu da sıklıkla gündeme geliyor. Dolayısıyla Emlakçılar Odası’nın yeni dönemdeki projelerinin kentin vizyonuna katkı sağlayacağı kanısındayım. Her zaman destek olmaya hazırız” dedi.

“BEN DEĞİL, BİZ DİYORUZ”

Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden oda başkanı Alpay Hacıoğlu ise, “Kocaeli Emlakçılar Odası, meslek odası olduğunu meslektaşlarına hissettirecektir. Bizim dernek olarak ya da meslek odası olarak yapabileceklerimiz çok farklı. Ben demeden biz diyerek sektör adına mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.