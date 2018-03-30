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CHP Darıca’dan İYİ Parti’ye ziyaret

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, beraberindeki kalabalık bir partili grup ile birlikte, bir süre önce kongresini yaparak İYİ Parti Darıca İlçe başkanlığına seçilen Ekrem Korkmaz’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ülke ve Darıca gündeminin de ele alındığı toplantıda Türkiye’de anayasal düzenin ve demokrasinin tehlikede olduğuna ve bu durumda yaşanan gidişata karşı çıkabilmek için iki partinin de çalışması gerektiğine vurgu yapıldı.

“KÖTÜ GİDİŞAT VAR”

Buluşma sırasında konuşan CHP İlçe Başkanı Yakup Törk, “İYİ Parti’nin yeni ilçe yönetimini kutluyoruz. İlçemizin giderek büyüyen sorunlarını ve çözüm önerilerimizi konuştuk” dedi. Ev sahibi başkan Ekrem Korkmaz ise, “Atatürk’ten, cumhuriyetten ve demokrasiden ve uzlaşmadan yana olan her kesimle birlikte ülkenin kötü gidişatına karşı var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Bugün 13:48 TSİ - Siyaset

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