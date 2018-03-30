Kroman Çelik’ten Afrin’e büyük destek

Kampanyayı başlatan Kroman Çelik İlkokulu Okul – Aile Birliği, velilerden ve öğrencilerden müthiş bir katılım olduğu gördüler. Öyle ki yüzlerce havlu, iç çamaşırı ve binlerce çorap ve sabun toplandı. Toplanan bu ürünler bayan hassasiyeti ile kolilere yerleştirildi. Öğrencilerin yazmış olduğu mektuplar da eklenerek koliler kapatıldı. Kolilerin üzerine teslim adresleri yazılarak Yurtiçi Kargoya teslim edildi.

ÜCRETSİZ GÖNDERDİLER

Kargo yetkilisi Candaş Fındık, kolileri ücretsiz olarak yerine teslim etme duyarlılığını gösterdi. Okul Müdürü Zihni Aydın, “Okul Aile Birliği Yönetimi kendilerine teşekkür ediyoruz. Kroman Çelik İlkokulu Ailesi her durumda yardımlaşma duyarlılığına sahip bir topluluk. Hem eğitim dalında, hem de sosyal faaliyet çalışmalarında örnek teşkil ediyorlar. Bu şekilde çalışan tüm okullarımızı kutluyoruz.’dedi