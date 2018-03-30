Emekçinin maaşına %10 zam!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz." dedi.