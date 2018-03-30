İyi ki doğdun Prenses!

Çalışmalarını, İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan Kocaeli’nin ilk Aquaparkı’ndaki yüzme havuzunda sürdüren şampiyon yüzücüyü, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç bizzat ziyaret ederek, başarısından dolayı kutladı. Aynı zamanda Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencisi de olan Devrim için bir de kutlama pastası kesildi. Özel sporcu Devrim’in elde ettiği başarının kutlandığı buluşmada, annesi Aslı Devrim, antrenörü Levent Azazi de hazır bulundu. Şampiyon yüzücüyü kutlayan başkan Yardımcısı ve eski bir basketbolcu olan Güray Oruç “Sporcumuzun başarısıyla hepimiz büyük gurur duyduk. İnşallah yurt dışındaki yarışmalarda da ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil edecek” dedi.