Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Yeni yıla girerken elektriğe yapılan %8.8'lik zammın ardından bir zaman daha geldi. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre,konutlardaelektrikyüzde 2.7 oranında zamlanacak. Meskenler için uygulanan elektrik tarifesi yılın başında bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün Resmi Gazete’de çıkan yeni kararla konut için kilovat 37.1251 kuruşa çıkarıldı. Sanayide kullanılan elektrik için ise farklı tarifeler devreye girdi. Zam oranlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun açıklama yapması bekleniyor. Zam kararı 1 Nisan'da uygulamaya girecek.
Bugün 14:32 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:16 TSİ )
Elektriğe zam!
Yılbaşında zamlanan elektriğe yeniden zam yapıldı.
Bugün 14:32 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz