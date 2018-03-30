Hazer: Değişimin rengi yeşil olacak

KOTO’da seçime sayılı günler kala 3 Nisan’da yapılacak olan komite seçimleri öncesinde 12’inci komite olan otomotiv sektöründen aday olan Yusuf Hazer Beyaz Yalı Restoran’da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına aday Yusuf Hazer’in, Dursun Batı, Özcan Okturmuş, Yasin Güner, Hakan Taşdelen, Muazzzez Özentürk ve Ercan Acer katılım sağladı.

7 AYDIR ÇALMADIĞIMIZ KAPI KALMADI

Açıklamasının başında Hazer, “Diriliş KOTO 12’inci komite üye listemizi açıklamak için bugün burada toplandık. 7 aydır sürdürdüğümüz çalışmaların sonu a yaklaşmış bulunmaktayız. Dursun Batı, Özcan Okturmuş, Yasin Güner, Hakan Taşdelen, Muazzez Özentürk ve Ercan Acer ile birlikteliğimizi bu yolda ilerletmek amacıyla toplandık. 7 aydır sürdürdüğümüz çalışma boyunca çalmadığımız kapı kalmadı. Sefere çıktığımız bu yolda zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben 20 yıldır KOTO’ya üyeyim. Ticaret odasının değişime ihtiyacı olduğuna inandığımızdan dolayı üyelerine çok bir katkı da bulunmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİN RENGİ YEŞİL OLACAK

Hazer açıklamasını, “Biz değişim diyerek yeni bir oda görmek için elimizi taşın altına koyduk. Benim kamuoyuna bir takım sorular olacak. Üyesi olduğunuz oda başkanının adını biliyor musunuz? Üyesi olduğunuz tarihten itibaren sektör yetkilileri size desteğe geldi mi? Yasa gereği mecbur olmasaydınız üyeliğini devam ettirir miydiniz? Projeler için odaya gittiğinizde size yardımcı olan oldu mu? Bu soruları ben kamuoyunun huzurlarına sunuyorum. 3 Nisan Salı günü değişimin rengi yeşil olacak” şeklinde sonlandırdı.