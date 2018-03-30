Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:18 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:49 TSİ )

Hazer: Değişimin rengi yeşil olacak

Kocaeli Ticaret Odası’nda 3 Nisan’da yapılacak olan komite seçimleri öncesinde 12’inci Komiteden aday olan Yusuf Hazer komiteden aday olduğunu açıkladığını bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

KOTO’da seçime sayılı günler kala 3 Nisan’da yapılacak olan komite seçimleri öncesinde 12’inci komite olan otomotiv sektöründen aday olan Yusuf Hazer Beyaz Yalı Restoran’da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına aday Yusuf Hazer’in, Dursun Batı, Özcan Okturmuş, Yasin Güner, Hakan Taşdelen, Muazzzez Özentürk ve Ercan Acer katılım sağladı.

7 AYDIR ÇALMADIĞIMIZ KAPI KALMADI

Açıklamasının başında Hazer, “Diriliş KOTO 12’inci komite üye listemizi açıklamak için bugün burada toplandık. 7 aydır sürdürdüğümüz çalışmaların sonu a yaklaşmış bulunmaktayız. Dursun Batı, Özcan Okturmuş, Yasin Güner, Hakan Taşdelen, Muazzez Özentürk ve Ercan Acer ile birlikteliğimizi bu yolda ilerletmek amacıyla toplandık. 7 aydır sürdürdüğümüz çalışma boyunca çalmadığımız kapı kalmadı. Sefere çıktığımız bu yolda zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben 20 yıldır KOTO’ya üyeyim. Ticaret odasının değişime ihtiyacı olduğuna inandığımızdan dolayı üyelerine çok bir katkı da bulunmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİN RENGİ YEŞİL OLACAK

Hazer açıklamasını, “Biz değişim diyerek yeni bir oda görmek için elimizi taşın altına koyduk. Benim kamuoyuna bir takım sorular olacak. Üyesi olduğunuz oda başkanının adını biliyor musunuz? Üyesi olduğunuz tarihten itibaren sektör yetkilileri size desteğe geldi mi? Yasa gereği mecbur olmasaydınız üyeliğini devam ettirir miydiniz? Projeler için odaya gittiğinizde size yardımcı olan oldu mu? Bu soruları ben kamuoyunun huzurlarına sunuyorum. 3 Nisan Salı günü değişimin rengi yeşil olacak” şeklinde sonlandırdı.

Bugün 15:18 TSİ - Ekonomi

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İş arayanlar bu fuarı kaçırmasın! mask
İş arayanlar bu fuarı kaçırmasın!
Hacıoğlu’na tebrik ziyareti mask
Hacıoğlu’na tebrik ziyareti
Bu uygulama et fiyatlarını düşürecek mask
Bu uygulama et fiyatlarını düşürecek
Anadolu Aslanları’ndan KOTO ziyareti mask
Anadolu Aslanları’ndan KOTO ziyareti
KTO’dan büyük başarı mask
KTO’dan büyük başarı
KSO’nun hizmet kalitesi tescillendi mask
KSO’nun hizmet kalitesi tescillendi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...

GALERİ

Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL