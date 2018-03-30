Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:24 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 17:11 TSİ )

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’de Cuma namazına gitmek için çalıştıkları fabrikadan yola çıkan işçilerin bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kartepe ilçesi Kızılcık Mahallesi Suadiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 fabrika işçisi, Cuma namazına gitmek için çalıştıkları fabrikadan arkadaşları Mümin K.’nın kullandığı 41 GM 365 plakalı otomobile bindi. Yola çıkan 4 arkadaşın içinde olduğu otomobil, fabrikadan Suadiye Caddesi üzerinde çıkarken karşı yönden gelen Orhan S. idaresindeki 41 HB 479 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Mümin K. ve aynı otomobilde bulunan 3 kişi ile Orhan S. yaralandı. Yaralılardan bazıları araç içerisinde sıkıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 15:24 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kola yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı mask
Kola yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Aranan 5 kişi uygulamada yakalandı mask
Aranan 5 kişi uygulamada yakalandı
Kanserden korunmak için 9 ÖNERİ mask
Kanserden korunmak için 9 ÖNERİ
Körfez Müftülüğü törenle açılacak mask
Körfez Müftülüğü törenle açılacak
Bu Cumartesi tüm yollar Atatürk’e çıkar! mask
Bu Cumartesi tüm yollar Atatürk’e çıkar!
Şirintepe 7. Boru şampiyon! mask
Şirintepe 7. Boru şampiyon!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...

GALERİ

Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL