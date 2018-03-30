Körfez’den Türkiye’ye örnek müftülük binası

Körfez Belediyesi tarafından geleneksel mimariden esinlenilerek projelendirilen ve içerisi son teknoloji ile donatılan Körfez İlçe Müftülüğü yeni hizmet binası, törenle hizmete açıldı. Körfez Belediyesi, hem kendi projelerini tek tek hayata geçirirken, ilçedeki kamu binalarının da daha modern bir hale dönüştürüyor. Vatandaşların dini hizmetlerini daha rahat ve hızlı şekilde alabilmelerine olanak sağlamak amacıyla projelendirilen Körfez İlçe Müftülüğü Hizmet Binası, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor. Açılışı yapılan tesis Körfez Belediyesi’ne 2.5 Milyon TL’ye mal oldu.

MODERN HİZMET BİNASI

Tamamı Körfez Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile yapımı tamamlanan 4 katlı yeni ilçe müftlüğü hizmet binası içerisinde; Kur’an Kursu, mescit, 300 kişilik konferans salonu ve hizmet birimlerinin yer alıyor. Özellikle umre ve hac döneminde yaşanacak yoğunluklar da göz önünde alınarak tasarlanan yeni bina, ‘akıllı bina’ özelliği de taşıyor. Yeni Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde (Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler yanı) hizmet verecek olan İlçe Müftlüğü için düzenlenen açılış törenine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

İLÇEMİZE YAKIŞAN BİR BİNA OLDU

Gerçekleştirilen açılışta ilk olarak konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Böyle güzel bir yerin İlçemize kazandırılmasının en önemli etkisi İl Müftümüz. Talep etmeden yatırım gelmez. İlçemize yakışan bir bina istiyorduk. Sonunda buna kovuştuk. Bizim din hizmetlerini verdiğimiz alanların en müstesna müesseseler olması lazım. Bu noktada, 2 Kuran Kursu tamamladık. 3 tanesi daha devam ediyor. 4 Camiyi Belediyeyi bizler yapıyoruz. Bu hizmetlerin önünü açan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 4-6 yaş çocuklarımızın hizmet alamsı için camilerimizde sınıflar açtık. Bu gençler bizim geleceğimiz. 15 Temmuz’da hain FETÖ örgütünün neler yapabileceğini gördük. Bizler Körfez olarak aziz milletimizin yanında , özellikle diyanet işlerimizin her zaman yanında olacağız. Yeter ki bu millete gerçek manada Allah’ın dinini hakkıyla öğretelim” dedi. Daha sonrasında söz alan İl Müftüsü Yusuf Doğan, “Bu güzel binanın açılması için emek harcayan Diyanet İşlerine ve İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan önceki açılışı umrede olduğunu duyduğum İbrahim Karaosmanoğlu ile 4-6 yaş grubuna hizmet veren yerde yapmıştık. Orada şimdi Belediyemiz sera yapıyor. Kendi domatesini kendi yetiştirsin, kümes hayvanlarını öğrensin diye. Bu imkanların yanında aşkımız, samimi gayretlerimizin artmasını temenni ediyorum” dedi.

DİYANET İŞLERİ FARKLI BİR HİZMET

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Traşçı Müftülük Binasının açılışında, “Mübarek bir günde burada hayırlı bir iş için bir araya geldik. Bu müftülük sitesinin hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin toplumumuz ve insanlarımız için hizmet ettiği değişik kurumları var. Toplumumuz nezdinde her kurum ayrı bir itibara hizmet. Müftülüklerimiz, genel teşkilatımız halkımız için ayrı bir yer teşkil ediyor. Onların sunduğu hizmet ayrıcalıklı bir iş. Küçüğünden, büyüğüne herkesi ilgilendiren bir hizmet sunuyorlar. O bakımdan bizim müftülükler olarak yaptığımız hizmet farklı bir hizmet alanı ortada duruyor. Değerli misafirler böylesine güzel bir müesseseye hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bizim milletimiz gerçekten hayırsever bir millet. Bu kurumların açılmasında siz halkımızın emekleri çok önemli” ifadelerine yer verdi” şeklinde konuştu.

BU DAYANIŞMA DEVAM ETMELİ

Programda son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Diyanet İşleri kurulduğu andan itibaren önemli görevleri gerçekleştiriyor. İl Müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimiz toplumun din eğitiminin giderilmesini sağlıyor. Fiziki şartlarının burada olduğu gibi ilçelerimizde iyileştirilmesi gerekiyor. Ben İlçe Müftülüğümüze ve Körfez Belediye Başkanının yanı sıra Körfez halkına da çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın ve iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu kurumun hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi. Daha sonrasında Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursu öğreticisi Saffet Yiğit’in Kuran tilaveti ile açılış gerçekleştirildi.