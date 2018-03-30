HİKMET ERENKAYA

(İzmit Eski Belediye Başkanı)

Bölge halkı çöp fabrikasının yapılacağı yerden rahatsızsa, kesinlikle yerin değiştirilmesi gerekir. Fabrika, çevreye ve halka zarar vermeyecek bir yerde yapılmalı.

CEVDET BAĞDAT:

İzmit eski Belediye Başkanı

Çöp fabrikası ve bunun gibi tesislerin orman alanlarına ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurulmasının çok ama çok zararlı olduğunu düşünüyorum.

FİKRET TOKER

(Bekirpaşa eski Belediye Başkanı)

“Çöp fabrikasının yeri çok yanlış, alternatif bir yer tespit edilmeli. Teknik konularda deneyimli kişiler, şehre uzak bir bölge bulmalı ve bu fabrika oraya yapmalı”