Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı

Türkiye genelinde hizmet veren ve elden senetle taksit yapan bir firmanın Bekirpaşa’daki mağazasından alışveriş yapan Ördem ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Bir süre önce evlerinde meydana gelen yangın sonrasında büyük sıkıntı yaşayan ve evlerindeki eşyaları kullanılmaz hale gelen aile, yeni bir ev kurabilmek için borçla alışveriş yapmak istedi.

2 BİN LİRAYA SATTILAR

Bu sırada Bekirpaşa’daki bir mağazadan senet karşılığında televizyon alan aile, iddialarına göre piyasa fiyatı 900 ile 1000 lira arasında olan bir televizyonu, vadeli olarak 2 bin liraya satın aldı. Televizyonun teslim edilmesinin ardından alışverişi yapan İlknur Çakır’ın evde olmadığı bir zamanda çocuklarına “Teşhir ürünü olduğunu kabul ediyorum” yazılı bir belge imzalatıldığı öne sürüldü.

CİHAZ ARIZALI ÇIKTI

Yapılan teslimin bir gün sonrasında ise televizyonu bağlamaya gelen servis elemanları televizyonun arızalı olduğunu ve servise götürülmesi gerektiğini söyledi. Cihaz onarıldıktan yaklaşık 20 gün sonra yeniden arıza meydana geldi ve tekrar servise götürüldü. Aile ise bu sırada kusurlu ürün sattığı için mağazaya tepki gösterdi, ancak başlarına gelmedik kalmadı.

AİLENİN EVİ YANDI

Kendilerine satılan ürünün teşhir için kullanılan televizyon olduğunu savunan Yalçın Ördem, “Ben teşhir ürününün ne olduğunu bile bilmiyordum. Daha kurulurken televizyonun arızalı olduğu ortaya çıktı. Çünkü bize teşhir ürünü gönderilmiş. İlk tamir işleminin ardından bir süre sonra yeniden arıza çıktı. Televizyonla birlikte gelen kumanda bile cihaza ait değil. Bunu defalarca iletmeme rağmen mağazadan, “Biz size teşhir ürünü göndermedik” dediler. Oysaki teslim tutanağında teşhir ürünü olduğu zaten yazılı” dedi.

YASAL TAKİP BAŞLATILDI

Ürünü değiştirme talebinin olumsuz karşılık bulmasının ardından kalan parayı ödemeyeceğini dile getiren Yalçın Ördem, “Ödemeleri yapmayınca yasal takip başlatmışlar. Senetlerde eşimin imzası var. Kendisi avukat tarafından aranarak ukala bir tavırla tehdit edilmeye başlandı. Bu avukat İstanbul Barosu’na bağlı” diye konuştu.

“AVUKAT BİZİ TEHDİT ETTİ”

Daha sonra avukatla yaşadıklarını ve başından geçenleri anlatan İlknur Çakır ise, “Avukat benimle, bir kadına yakışmayacak şekilde ukalaca konuşmaya başladı. Bana ‘İlknurcuğum’ diye hitap ediyor ve dalga geçiyordu. ‘Borcunu ödemezsen senin evini kaldırırım. Bütün eşyalarını toplarım’ diyerek tehdit etti. Maaşıma haciz koymakla, beni işimden attırmakla tehdit etti” dedi.

“2 BİN TL, 6 BİN OLUR”

Kredi kullanarak borcu ödemek istediğini de söyleyen Çakır, “Bana 2 bin lira olan borcun anapara miktarının 4 bin liraya çıktığını, ödemenin faizi ile birlikte 6 bin lira olacağını söyledi. Bu parayı ödeme şansım yok. Yaşadığım duruma şahit olan bir amirim avukatla görüştü ve üslubunun yanlış olduğunu söyledi. Sonra beni yine arayarak ‘Bundan sonra çalışacak bir işin de olmayacak’ diyerek tehditlerine devam etti. Kendisine 3 çocuğumun olduğunu ve vebali boynunuzda olsun derken avukat kadın telefonu kapattı” diye konuştu. Konu hakkındaki yasal takibatın devam ettiği bildirildi.