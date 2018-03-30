İsmail Yıldırım, özür diledi!

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel'de düzenlenen bir programda Seda Sayan'ın "İnşaat işçisi sperm bankası" sözlerine tepki göstererek "Aşağılık kadın" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Seda Sayan, Savcılığa başvurarak Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olayın adli mercilere taşınmasının üstünden bir kaç gün geçtiki Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'dan bir özür açıklaması geldi. Yıldırım, özür dilediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seda Sayın’ın bir televizyon programda saf ettiği sözlere binaen yapmış olduğum ağır eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim

Ancak

Sayın Sayan ile ilgili sarf ettiğim cümleler maksadını aşmış gibi görünse de Seda Sayan’ın 80 milyonluk milletimizin huzurunda sarf ettiği ve toplumumuz için gayet hassas ve kutsal olan evlilik müessesini zedeleyici sözleri ise daha vahimdir.

Zira Sayın Sayan “Sperm bankası “ gibi bu toplum vicdanında asla kabul görmeyecek bir konuyu inşaat işçileri üzerinden normal göstermeye çalışmıştır. Bu tavrı ile aynı zamanda inşaat işçilerine ve çocuğu olmayan kadınlara ağır bir hakarettir

Bu milletin ahlakı değerlerine fütursuzca hakaret etmesi ise Sayın Sayan’ın toplumumuzla olan mesafesini gösterir. Ayrıca bu ülkenin ekonomisine önemli katlıları olan ekmeğini alnının teri ile kazanan inşaat işçileri kardeşlerimize yaklaşımı çok çirkindir.

Dava edilmesi gereken asıl konu inşaat işçilerinin onuru ve gururudur.

Aile kurumunu yıpratmak amacıyla yapılan bu tür programlar kültürel değerlerimizi zedelediği bilinciyle Sayın Sayan hakkında sarf ettiğim sözlerden dolayı milletimizden tekrar özür diliyorum. Sayın Sayan’ında aynı hassasiyeti göstermesini milletim adına rica ediyorum

Nitekim bu elim olay hakkında kamu vicdanı hükmünü vermiştir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."