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Hurdacıdan 20 bin TL çaldı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hurdacı dükkanından beton delicisi, matkap ve 20 bin TL değerinde eşya çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir hurdacıda 23 Mart 2018 tarihinde gece saat 22.45 sıralarında bir hırsızlık meydana geldi. Olayda mekan sahibi Erol Baytar’a ait beton delme makinası, matkap ve 20 bin TL değerinde antika eşya çalındı. Yaşanan hırsızlığın arından müşteki Baytar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların F.Ö. ve A.D. olduğunu tespit etti. Yürütülen fiziki takibin ardından bugün gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler İstanbul’daki ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

Bugün 09:17 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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