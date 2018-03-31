Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi

Kocaeli’nde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen eğitimci, müzisyen, komedyen, tiyatrocu ve sunucu, İzmit Endüstri Meslek Lisesinde Makine Teknisyeni olarak görev yapan Ümit Çelik (58), 2 hafta önce krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavisi devam eden Çelik, geçtiğimiz Perşembe günü 80 yaşındaki annesi Nezire Çelik’i kaybetti. Kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Nezire Çelik’in ölüm haberi yoğun bakımda tutulduğu için Ümit Çelik’e verilmedi. Ancak Ümit Çelik, annesi toprağa verilmesinin 6 saat sonrasında aniden fenalaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çelik kurtarılamadı. Önce annesi, sonra kendisi vefat eden Ümit Çelik’ın ailesi ve yakınları, yasa boğuldu. İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi adresinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan Çelik’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.