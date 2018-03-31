15 Mart 2018 tarihinde akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında Özel Konak Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan ve o günden bu yana yaşam mücadelesi veren İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Alanı teknisyeni ve aynı zamanda tiyatro ve ses sanatçısı, komedyenlik ve sunuculuk da yapan Ümit Çelik, hayatını kaybetti.

5 SAAT ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ

Çelik'in yoğun bakımda olduğu anlarda annesinin vefat ettiği, 5 saat sonra ise Çelik'in hayata veda ettiği öğrenildi. Çelik, bugün öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda defnedilecek.Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.