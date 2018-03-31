Yeni stada bu yıl geçmeyeceğiz!

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 1 Nisan itibari ile İsmetpaşa Stadı’nın da içinde yer aldığı araziyi yeni sahiplerine teslim edecek.Kocaelispor’un Cizrespor ile Cumartesi günü oynayacağı maçın tarihi stattaki son maçın olacağı öngörülüyordu. Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler, yeni stada bu sezon geçmek istemediklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

DOĞRUSU BUDUR!

Geçtiğimiz hafta aldığımız yenilgi ile ilk 5 umudumuzu kaybettik. Dahası şehrin duygusu da kalmadı. Bu nedenle yeni stada bu yıl geçmeyi kesinlikle uygun bulmuyoruz. Hodrimeydan olarak bu sezon iç sahada kalan maçlarımızın İsmetpaşa Stadı’nda oynanmasını istiyoruz. Bu konuda oldukça hassasız ve doğrusunun bu olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon için de Kocaelispor’a yakışır bir şekilde açılış yapılması gerekir.