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Yeni stada bu yıl geçmeyeceğiz!

Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler, yeni stada bu sezon geçmeyeceklerini belirtti.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 1 Nisan itibari ile İsmetpaşa Stadı’nın da içinde yer aldığı araziyi yeni sahiplerine teslim edecek.Kocaelispor’un Cizrespor ile Cumartesi günü oynayacağı maçın tarihi stattaki son maçın olacağı öngörülüyordu. Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler, yeni stada bu sezon geçmek istemediklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

DOĞRUSU BUDUR!

Geçtiğimiz hafta aldığımız yenilgi ile ilk 5 umudumuzu kaybettik. Dahası şehrin duygusu da kalmadı. Bu nedenle yeni stada bu yıl geçmeyi kesinlikle uygun bulmuyoruz. Hodrimeydan olarak bu sezon iç sahada kalan maçlarımızın İsmetpaşa Stadı’nda oynanmasını istiyoruz. Bu konuda oldukça hassasız ve doğrusunun bu olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon için de Kocaelispor’a yakışır bir şekilde açılış yapılması gerekir.

Bugün 10:02 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
01

Hdjhd Jkjdjadjh - zaten bu çapulcular haketmiyor

Yanıtla . 0Beğen 31 Mart 10:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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