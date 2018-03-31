Şahin Kaya’dan genç kaleciye övgü

Grupta ikinci sırada yer alan takımın kalesini 1998 doğumlu İsmail Talha Kara koruyor. İsmail Talha aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirirken bir birinden kritik kurtarışlara imza atıyor. 18 Mayıs 1998 Gölcük doğumlu file bekçisi Suadiye maçında her iki yarıda da Aykut’un mutlak gollerine izin vermedi.

SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRİYOR

Özellikle skor 3-1’ken 52. dakikada Aykut Şahin’in yakın mesafeden kaleye gönderdiği topun ağlara gitmesini engelleye İsmail maçın kaderini etkiledi. Kendisi de Gölcüklü olan Şahin Kaya “İsmail kardeşim kalede güven veriyor. Genç yaşına rağmen aldığı sorumluluğu başarı ile yerine getiriyor. Kendisini kutluyor ona güveniyorum” dedi. İsmail Talha Yahyakaptan Gençlerbirliği’nde futbola başladı. İzmit Belediyespor, Gölcükspor ve 1937 Seka’nın kalelerini başarı ile korudu.