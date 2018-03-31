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Bugün 10:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:28 TSİ )

Süper Play-Off’ta kader günü!

Süper Amatör Lig Play-Off Grubu 13. haftası sonunda dananın kuyruğu yarın kopabilir.

Ligde iddiası kalmayan İlimtepe’nin rakibi ilk iki mücadelesi veren Nusretiyespor olacak. Esentepe Stadı’ndaki maçı Kazım Çifcioğlu yönetecek. Nusretiye’nin bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok.

TÜM MAÇLAR 17.15’TE BAŞLAYACAK

Sultan Orhanspor ile Kocaeli Güneşspor arasındaki prestijmaçı Metin Oktay Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada Coşkun Topçu düdük çalacak. Derbent ile Suadiyespor arasındaki maç Derbent Stadı’nda oynanacak ve mücadeleyi Metin Ataş yönetecek. Suadiye’nin ilk ikiye girmesi için rakibini devirmesi gerekiyor. İhsaniyespor ile Kandıra Gençlerbirliği arasındaki maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve maçı Özgür Holat yönetecek. 4 maç da saat 17.15’te başlayacak.

HAFTA PROGRAMI – 17.15

İlimtepe – Nusretiye - Esentepe Kazım Çifcioğlu

Sultan Orhan – K. Güneş - Metin Oktay - Coşkun Topçu

Derbent - Suadiye - Derbent - Metin Ataş

İhsaniye - Kandıra GB - Kavaklı Özgür Holat

Bugün 10:25 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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